Погода в Петербурге 24 декабря: сильный снег, до - 7 градусов

Согласно сервису Яндекс. Погода в Петербурге в понедельник, 24 декабря, ожидается сильный снегопад. В ближайшие два часа осадков не ожидается. Однако в течении дня петербуржцев может ждать сильный снегопад.





В этот день температура воздуха опуститься до -7 градусов. По ощущениям, отмечается, на улице будет до -11 градусов ниже нуля. В это же время вчера столбик термометра опустился до -5 градусов.





Ветер умеренный, всего 2 метра в секунда, давление - 757 мм рт. ст, влажность - 92%.