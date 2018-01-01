Гражданка Беларуси умерла в петербургской больнице из-за огнестрельного ранения

Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, доставили молодую девушку в Городскую больницу №26. Спустя полтора часа ее не стало – врачи не смогли спасти ей жизнь. В стены медицинского учреждения гражданка Беларуси попала с многочисленными травмами и ранениями: у нее был ранен висок, переломана лобная кость, а также задет головной мозг – из ее головы вынули пулю. Известно, что квартира, в которой нашли погибшую, принадлежит пожилому мужчине.Правоохранительные органы разбираются в деталях дела, говорится в АН «Оперативное прикрытие».