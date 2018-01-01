Народный артист РСФСР Сергей Юрский срочно госпитализирован в больницу

Напоминаем, что Сергей Юрский известен зрителю по многим ролям. Так, вы могли его видеть в таких фильмах, как: «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя» и других. На данный момент актера 83 года. В последний раз он играл Бориса Пастернака в 2011 году в фильме «Фурцева».





Об ухудшении самочувствия талантливого советского и российского артиста сообщил Telegram-канал «Mash». Говорится, что причиной госпитализации стал воспалительный процесс в организме. Что именно случилось – не уточняется.