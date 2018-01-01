В России думают над запретом выпуска магазинами подарочных сертификатов

Для того, чтобы отслеживать операции, подарочные карты хотят приравнять к банковским. Есть и еще один вариант: сертификатом разрешат пользоваться только тем, кто его приобрел, говорится в «Известиях». Сейчас НПА ведет переговоры с Центробанком, чтобы решить этот вопрос.





Сейчас обсуждается инициатива, согласно которой россияне не смогут дарить друг другу магазинные пластиковые карты. Эксперты убеждены, что такие сертификаты могут использоваться третьими лицами в мошеннических схемах. Этот процесс государство должно взять под контроль, ведь при помощи такого подарка можно обналичить до одного миллиона рублей.