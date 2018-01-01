Автомобиль, поскользнувшись, въехал в дерево на Кондратьевском проспекте

Непогода довольна часто создает опасность на дорогах. Синоптики обещают, что в северной столице в предновогоднюю неделю станет еще холоднее.





Об аварии стало известно, благодаря людям, которые поделились снимками в социальной сети «Вконтакте». Очевидец заметил, что на проспекте стоит автомобиль у дерева. На снимках видно, что машина сильно не пострадала – она едва-едва коснулась ствола. Скорее всего, с водителем транспортного средства тоже все в порядке.Комментаторы в Интернете убеждены, что всему виной гололед. Видимо, автолюбитель ехал куда-то по своим делам, спешил и, поскользнувшись, угодил прямо в дерево. Это – далеко не первое ДТП за прошедшие выходные.