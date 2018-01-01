Министр просвещения рассказала, сколько времени должны тратить школьники на выполнение домашнего задания

Особое внимание, говорит министр, нужно уделять чтению, так как современные дети плохо владеют этим навыком. Родителям стоит развивать в чадах любовь к книгам.





Тем не менее, уверена министр, не нужно перегибать палку. Так, первоклассникам в принципе запрещено давать задания на дом. Во втором и третьем классах ребенок может проводить за уроками максимум полтора часа. В четвертых и пятых норма увеличивается на полчаса. Чем старше становится школьник, тем больше «домашки» ему имеют право задавать. В 9-11-х классах подросток должен проводить за самоподготовкой до 3,5 часов, но не более. Все эти вещи строго регламентированы, заявила Ольга Васильева в разговоре с «Российской газетой».