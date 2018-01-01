В Тосненском районе Ленинградской области тушили два пожара воскресным вечером

Затем стало известно о пожаре в Никольском на Западной улице.



Очевидцы сообщили о возгорании в квартире ближе к 9 часам вечера. Пожарные вновь проявили себя как отличные специалисты – уже в 10 часов огонь был ликвидирован. В обоих случаях все остались живы, говорится в сообщении ГУ МЧС по Ленинградской области.









Сначала в самом городе Тосно загорелась баня. Это произошло в семь часов вечера. Огонь успел охватить более 60 квадратных метров. На место прибыли спасатели, которые справились с пожаром примерно за полчаса.