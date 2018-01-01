Средние зарплаты в Петербурге почти в два раза ниже, чем в Москве





Меньше всего получают работники розничной торговли. В Москве – 86 тыс рублей, в Петербурге – 43 тыс рублей.





Самый высокий в России доход у людей, которые занимаются производством товаров народного потребления – 505 тыс рублей в столице. На втором месте – работники IT-сферы.





Если брать ситуацию в общем, то сотрудники с опытом работы получают в столице 95 тыс рублей, без опыта – около 50. В городе на Неве – это 68 тыс рублей и 41 тыс рублей соответственно.





рублей . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb). Ранее Gazeta.SPb сообщала, что средняя зарплата в Петербурге составляет 57 тыс. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Выяснилось, что доходы руководителй департаментов в столице вдвое выше, чем в Петербурге, сообщает “Фонтанка” со ссылкой на рекрутинговое агентство Kelly Services. Так, в Москве занимающие эту должность получают 318 тыс рублей, в то время как в Северной столице – 185 тыс рублей.