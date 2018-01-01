В Финляндии началось строительство участка газопровода “Северный поток – 2”





Отмечается, что трубоукладчик Pioneering Spirit приступил к строительству вслед за судном Solitaire, которое работает в Финляндии с сентября уходящего года.





Напомним, что “Северный поток – 2” – это две газовых магистрали от России до Германии. Газопровод будет проходить через Балтийское море.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Европейском парламенте высказываются против строительства "Северного потока – 2", поскольку есть опасения за энегобезопасность на материке . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Крупнейшее судно-трубоукладчик приступило к строительству участка “Северного потока” в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает “РИА Новости” 23 декабря со ссылкой на заявление Nord Stream 2 AG.