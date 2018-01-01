Лондонский аэропорт Бирмингем временно приостановил работу





Пассажирам, которые должны были вылетать из этого аэропорта рекомендуется уточнять интересующую информацию у авиакомпаний.





О причинах случившегося пока ничего неизвестно.





Напомним, что 20 декабря также приостанавливал свою работу аэропорт Гатвик.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области может появиться первый аэропорт. Его планируют постоить в посёлке Сиверском. Планируется, что новый аэропорт будет предназначен, в основном, для лоукостеров . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Аэровокзал Бирмингема временно приостановил обслуживание всех рейсов. Это произошло из-за неисправности управления воздушным движением, передаёт “РИА Новости” со ссылкой на сообщение от аэропорта Бирмингема.