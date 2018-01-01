Рианна неожиданно для всех заявила о возвращении в музыку и пообещала выпустить новый альбом

К слову, анонс альбома состоялся в комментариях к посту певицы. Она выставила фотографию с новой коллекцией косметики. Один из фанатов спросил у нее, стоит ли ожидать альбома, на что Рианна ответила лаконично: «2019».





Напоминаем, что певица несколько лет назад выпустила альбом «Anti». Готовящийся сейчас релиз станет девятым. Впрочем, о своем намерении вновь запеть она рассказывала в одном из своих интервью этой осенью.





Некоторых поклонников даже разозлило, что Рианна настолько непоследовательна. Они не понимают, для чего их обманывал собственный кумир.