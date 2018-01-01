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Украинская журналистка выразила недовольство походами Порошенко по дорогим ресторанам во время военного положения

23:41, 23 декабря
Тэги: порошенко, украина, журналисты, ресторан
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Тэги: порошенко, украина, журналисты, ресторан



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