Украинская журналистка выразила недовольство походами Порошенко по дорогим ресторанам во время военного положения





По предварительным данным, в ресторане праздновалось День рождения генпрокурора Украины Юрия Луценко. Журналистка рассказала, что в помещении было много охранников. Ярослава Коба сняла празднество на видео и поделилась им в социальных сетях.Ролик она подписала следующим образом: «Хоть бы постеснялись во время военного положения». Что именно делала в элитном ресторане сама Коба – не уточняется. Пока что информация не подтверждалась официально, но многие успели покритиковать Порошенко за его праздный образ жизни.