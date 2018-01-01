Блогера Адмирана Сардарова в центре Москвы задержала полиция





Ранее блогер выложил в своём Instagram-аккаунте приглашение встретиться в центре Москвы. Сардаров планировал раздать призы бесплатно, в том числе несколько смартфонов IPhone.





В результате вечером 23 декабря на площади собралось больше тысячи человек. Они заняли территорию всей Манежной и даже вышли на проезжую часть.

На место приехала полиция. Правоохранители просили фанатов разойтись, однако акция продолжилась. В итоге Адмиран Сардаров был задержан.





Отмечается также, что во время мероприятия он был одет в костюм Деда Мороза, а на место раздачи подарков приехал на метро. По пути он подарил телефон одному из пассажиров.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о задержании фанатов " Спартака ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Ведущего популярного канала “Дневник Хача” на YouTube Амирана Сардарова, 23 декабря в Москве на Манежной площади задержала полиция, передает “РИА Новости”.