Звезда Трампа на «Алее славы» вновь пострадала от рук вандалов

Напоминаем, что местечко на «Алее славы» досталось главе Америки за участие в реалити-шоу «Ученик». Он являлся ведущим передачи, в которой искал сотрудников в свои компании. Покушения на звезду начались с момента, когда Трамп занял президентский пост – таким образом люди выражают свое несогласие с ним.





Сотрудники правоохранительных органов отказались тщательнее наблюдать за звездой, так как это невозможно – там и так стоят камеры внешнего наблюдения. Неизвестно, пойманы ли вандалы и какое их ждет наказание, но им вряд ли удастся избежать наказания.