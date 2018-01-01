Дзюба стал одним из лучших футболистов 2018 года

Напоминаем, что Дзюба в 2018 году получил несколько профессиональных наград. Его выделил Российский футбольный союз, а также болельщики посчитали Дзюбу лучшим игроком сборной РФ с Лиге наций.





Его составлением занимались специалисты испанского издания Marco. Эксперты решили понять, кто из футболистов проявил себя лучше всех в уходящем году. Они учитывали результативность игроков, а также то, насколько большой вклад они внесли в успех команды. Дзюба вошел в топ-100 благодаря своей блестящей игре во время Чемпионата мира по футболу. Возможно, он смог бы занять строчку повыше, если бы смог проявить себя должным образом, играя за «Зенит».