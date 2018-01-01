В садоводстве Ленинградской области нашли пропавшие автомобили





Иномарки нашли сотрудники уголовного розыска МВД. Выяснилось, что Toyota RAV 4 похитили в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Сейчас машину уже передали владельцу. Про Range Rover известно, что его угнали в Ленинградской области.





Сейчас правоохранители принимают меры к установлению собственника дачного участка и поиску хозяина второй иномарки.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестные угнали иномарку в районе Кудрово прямо с парковочного места . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Автомобили марок Toyota RAV 4 и Range Rover обнаружили на участке садоводчества “Дружный” в Кировском районе Ленинградской области, по информации от ОМВД по Кировскому району, 22 декабря.