Австралиец случайно отыскал странное морское «чудовище»

Напоминаем, что актинии обитают на твердом морском грунте. Некоторые из них прячутся в толще донных осадков.





Очевидец рассказал, что у существа множество щупалец и огромный рот. Также оно имеет яркую окраску, что насторожило австралиец – он побоялся, вдруг «чудовище» ядовитое. Сначала он в принципе предположил, что найденное существо погибло, так как оно не двигалось. Подумав, очевидец решил передать морского обитателя ученым, чтобы они рассказали о нем подробней. Эксперты пока не могут сказать наверняка, к какому виду относится животное – скорее всего, это актиния, говорится в Daily Express.