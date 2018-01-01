Netflix решил снять сериал, в котором переосмыслит историю Шерлока Холмса

Напоминаем, что это будет не первая попытка рассказать о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. В этом деле преуспел канал BBC, выпустивший сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.





В оригинальной истории дети иногда собирали улики для Шерлока Холмса. В сериале же из детектива хотят сделать эксплуататора детского труда, который забирал себе все лавры. Сценарист произведения утверждает, что размышляет о подобном сюжете уже около 10 лет и наконец его мечта исполнится. Он уверен, что зрители оценят старания съемочной группы по достоинству. Пока что о сроках выхода сериала на экраны нет никакой информации.