В начале нового года курсы валют для России могут вырасти

По его прогнозам, следующая неделя для рубля будет спокойной, поскольку она окажется рождественской для Запада.





А вот в начале января, возможны “курсовые риски”, отмечает специалист, поскольку в это время в России праздничные дни и наша страна не участвует в рыночных операциях. Это раздолье для разнообразных спекулянтов, говорит Рожанковский.





Но есть и второй вариант развития событий. Российский рубль могут поддержать Китай и Индия в связи с собственными праздниками. В результате этого курс доллара повысится только в первые дни 2019 до 70 рублей, а потом упадёт.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что рубль рухнул на фоне новых санкций США . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

О том, как в ближайшие две недели будет развиваться ситуация с курсом валюты для России, рассказал Владимир Рожанковский – эксперт “Международного финансового центра”, передает “Фонтанка”.