Петербуржцы стали свидетелями массового ДТП на Белградской улице

Очевидцы рассказывают, что одна из машин стоит поперек полосы, а другую вообще отбросила на обочину. Люди предполагают, что всему виной гололедица – видимо, автомобилисты не справились с управлением. Кто именно врезался в кого первым – пока неизвестно. Детали дела предстоит выяснить сотрудникам правоохранительным органов. Сообщается, что пострадавших на месте происшествия не обнаружено.Сегодня в Санкт-Петербурге в целом много дорожно-транспортных приосшествий с связи с ухудшившимися погодными условиями.