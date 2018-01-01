В Интернете появился альбом группы «Бурановские бабушки»

Премьера «Внучки» состоялась 21 декабря 2018 года. На обложке альбома мы видим старушку, которая сидит вместе со своей дочкой на мотоцикле. Среди песен есть давно всем полюбившаяся «Party for everybody», с которой женщины ездили покорять Евровидение еще шесть лет назад. Тогда миловидным бабушкам удалось занять второе место – публика приняла их тепло, а песня запомнилась всем надолго.





«Слушаем, подпеваем, качаем, танцуем!», - написано в посту на официальной странице «Вконтакте» группы. Пока что альбом «Внучка» не пользуется особой популярностью.



