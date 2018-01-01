Составлен рейтинг самых популярных сноуборд-курортов в России





Конкурсантов оценивали по двум критериям: оснащеннось места для катания и отзывы интернет-пользователей.





В результате во главе списка оказался сочинский “Роза Хутор”. Также в первую десятку вошли курорты, которые находятся в Таштаголе, в Челябинской области, в Пермском крае, в Красноярске, в Башкирии, в Ижевске, в Казани, в Екатеринбурге и в Новоабзаково.





С более подробным списком можно ознакомиться на сайте “ТурСтата”.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Петергоф занял второе место в рейтинге лучших российских достопримечательностей . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





К Всемирному дню сноубординга, который отмечается сегодня – 23 декабря, аналитическое агентство “ТурСтат” подготовило рейтинг лучших сноуборд-курортов Росиии, передает компания.