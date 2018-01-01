Скандально известного немецкого журналиста обвиняют в несанкционированном сборе средств

Напоминаем, что заслуги журналиста были не раз отмечены профессиональными премиями.





Журналист является автором нескольких душераздирающих материалов о людях, которые находятся в бедственном положении. Есть мнение, что он собирал с читателей деньги, которые обещал перевести на нужды турецких детей-сирот. Людей он оповещал при помощи рассылки сообщений. Сколько читателей поверили ему и приняли участие в «благотворительной акции» - не уточняется. Прокуратура завела на Клааса Релотиуса уголовное дело.