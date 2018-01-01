Трамп назначил на пост главы пентагона Патрика Шанахана

Кто займет его пост – пока не сообщается. Информацией поделился Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте. Он написал, что Патрик Шанахан всегда отлично справлялся со своими обязанностями, поэтому его назначение не стало ни для кого неожиданностью.До того, как стать министром, Шанахан работал в компании Boeing, где дослужился до старшего вице-президента корпорации по организации ставок. Свой нынешний пост он занимал на протяжении одного года, а затем решил уйти в связи с несогласием с позицией Трампа по многим вопросам, говорится в ТАСС.