Очевидцы жалуются на пробку из-за аварии на Садовой улице

Петербуржцы, которые стоят в пробке, пишут, что пострадавших в результате ДТП нет. Они считают, что все случилось по вполне банальной причине – иномарка въехала в задний бампер другой из-за спешки и неумения выдержать дистанцию. Тем не менее, одна из полос дороги в Центральном районе Санкт-Петербурга полностью заблокирована. Некоторые водители хитрят и объезжают виновников затрудненного движения по трамвайным путям.