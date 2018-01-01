В Дубае установили рекордно огромный новогодний шар





Эта праздничная игрушка стала рекордно большой. Её высота составила 6,6 метров, а ширина – 4,7. Весит такой шар немного больше тонны.





Под потолком торгового центра The Dubai Mall повесили всего пять таких украшений. Над сбором и установкой конструкций бригада из 15 человек работала два дня.





Отметим, что новогодние шары были изготовлены на заказ компанией Venue Arts из США.





Недавно Gazeta.SPb писала о конкурсе елочных украшений для главного музея Петербурга "Эрмитажа". Участие в этой акции приняло больше 500 человек не только из Северной столицы, но и из-за границы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Шар, который украсил залы торгового центра The Dubai Mall, занесли в Книгу рекордов Гиннесса, пишет “Деловой Петербург”.