Дрозденко обратился к семьям погибших в Соликамске от лица всех ленинградцев

Напоминаем, что пожар случился 22 декабря. Заложниками инцидента стали 17 человек – только восемь из них спаслись, а все остальные погибли.





Во время страшного происшествия погибло 9 человек. Также в результате пожара пострадало несколько горняков. Все тела удалось отыскать и поднять на поверхность. Александр Дрозденко посчитал своим долгом поддержать жителей Пермского края в такой непростой для них момент, говорится в сообщении администрации региона.Губернатор рассказал, что он и все, кто проживает в регионе, скорбят вместе со своей Россией.