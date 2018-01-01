Судебные приставы заставили неплательщика алиментов сделать подарок дочери в виде 70 тысяч рублей

Речь идет о бывшем военном, который вырастил пятеро детей, говорится в сообщении УФСП.





Известно, что мужчина является владельцем «Киа». Его задержали, когда он направлялся по своим делам. Сотрудники правоохранительных органов напомнили мужчине, что за ним числится долг перед дочерью в размере 70 тысяч рублей. В случае, если бы у должника не было денег, он мог бы отдать ей свою иномарку. В результате мужчина все-таки рассчитался с ребенком – теперь он ей ничего не должен.