Год туризма успешно завершён: за 2018 Ленинградскую область посетило больше пяти млн человек





На торжественном мероприятии присутсвовал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Нам есть чем встретить гостей, отметил он. А также добавил, что вся история России отражена в истории Ленинградской области – и горести, и победы.





Помимо этого Дрозденко отметил, что главной задачей 2018 года было раскрыть богатства области как для гостей, так и для местных жителей. Всего за уходящий год Ленобласть посетило больше пяти млн человек.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Выборг вошёл в десять самых привлекательных для туристов городов . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 23 декабря в большом концертном зале “Октябрьский” прошла церемония закрытия года туризма, сообщает правительство Ленинградской области.