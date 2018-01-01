Беглов пообщался с активистами Центрального района и обсудил планы на грядущий год

Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил активистов за все, что они делают для города. Также онхочет, чтобы таких среди петербуржцев становилось все больше.





Глава северной столицы обсудил с ними дальнейшую судьбу Смолненского округа – там создадут рекреационное пространство. Над его проектом трудились активисты – результат своей работы они продемонстрировали Беглову. Планируется, что объект будет чем-то напоминать всем полюбившуюся Новую Голландию и Зарядье. Туда люди смогут приходить, чтобы хорошо провести время всей семьей.