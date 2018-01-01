В результате ДТП в Ленинградской области погибло два человека

В машине находились двое – мужчина и молодая девушка. Они умерли прямо на месте происшествия. Медики, которые выехали к ним, подтвердили летальный исход. Что именно стало причиной аварии так и не выяснили. Возможно, всему виной скользкая дорога. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела, говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВЛ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.