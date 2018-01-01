Самолету, вылетевшему в Сочи, пришлось экстренно вернуться Москву





Воздушное судно принадежит авиакомпании S7, оно направлялось в Сочи. Однако при взлёте, когда Airbus набрал высоту около трех тысяч метров, у него отказали тормоза. Экипаж судна принял решение вернуться обратно.





Сообщается, что на борту находилось 192 пассажира. Посадка прошла спокойно, пострадавших нет.





Рннее Gazeta.SPb неоднократно писала о возвращениях самолетов в аэропорты, из которых они вылетели, по разным причинам. Например, недавно самолёту, направляющемуся в Череповец, пришлось вернуться в Пулково из-за неподходящих погодных условий . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Пассажирский самолет Airbus A321 вылетел из московского аэропорта Домодедово 23 декабря, передаёт “Фонтанка”.