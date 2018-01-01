Губернатор Ленинградской области анонсировал прямой фир в Instagram

Напоминаем, что глава региона активно ведет Instagram-аккаунт, где рассказывает ленинградцам о своей деятельности. На него подписано почти пять тысяч человек.





Он уточнил, что экспериментальное включение состоится 25 декабря с трех до четырёх часов дня. Дрозденко интересно узнать, будут ли пользоваться такие трансляции популярностью. Если да, то он готов проводить их регулярно, чтобы поддерживать связь с жителями Ленинградской области. Некоторые люди уже задают вопросы под постом губернатора – Дрозденко ответил лишь на некоторые из них.