Миша Маркер нарисовал свинью с дубинкой в Санкт-Петербурге

Напоминаем, что это – не первая уличная работа автора. До этого он над каналом Грибоедова растянул надпись, которая призывала «ставить лайки и подписываться на канал».





Где именно разместилось новое полотно – не уточняется, но точно на стене одного из домов. Художник изобразил символ грядущего года – свинью, которая держит в копытцах дубинку. Животное стоит на фоне российского триколора. На морду свиньи как будто натянута черная маска. Пока что Миша Маркер никак не комментировал свое творение.