Чиновница, которая отправила не тех детей в Турцию, ушла в отставку





Выяснилось также, что чиновница уволилась после проверки прокуратуры. При этом в результате проверки получил выговор начальник отдела образования, а главе администрации было вынесено представление.





Напомним, что Gazeta.SPb писала, что об отправке 50 детей брянских чиновников в Турцию стало известно 22 декабря. Путёвки финансировал благотворительный фонд, который работает с больными детьми и с ребятами в сложной жизненной ситуации. О конкурсе путёвок администрация Клинцов жителей не уведомила . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 23 декабря, глава администрации Клинцов Брянской области Александр Морозов сообщил, что чиновница, которая занималась отправкой детей в Турцию, ушла в отставку, передает “Мойка78”.