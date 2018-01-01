Кадыров признался, что хорошо поет, но читать рэп не умеет

«С рэпом у меня не получается», - рассказал он. При этом Рамзан Кадыров приглашал в начале декабря исполнителей в свой регион – он будет рад, если рэперы будут выступать в Чечне. Такое заявление он сделал после волны запретов концертов некоторых исполнителей. О своем таланте, к слову, глава Чечни рассказал в интервью для телеканала «Москва 24».









Также Кадыров любит чеченские национальные героико-эпические песни, которые помнит до сих пор. Политический деятель пробует себя в разных жанрах, но рэп ему не дается.