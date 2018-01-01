Активисты украсили в Сампсониевском уродливую елку за 120 тысяч рублей фальшивыми деньгами

Пытаясь привлечь внимание к проблеме, люди украсили засохшее деревце фальшивыми купюрами. Так они намекают на нечестность администрации МО.





Известно, что на озеленение в преддверии Нового года было выделено около 2,5 миллионов – на эти средства закупили 41 ель, каждая из которых обошлась в более чем 60 тысяч рублей. В итоге, по МО «Сампсониевском» расставлены засохшие деревца – их, судя по всему, посадили с нарушением всех правил и норм.Активисты отмечают, что елочки простояли в нормальном виде около нескольких месяцев. Власти, увидевшие это, выделили еще денег на пересадку деревьев, но неравнодушные люди уверены, что ничего так и не было сделано, говорится в «Форпсоте».