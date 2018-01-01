Кокорин и Мамаев выйдут на поле, чтобы сыграть против сотрудников СИЗО

Напоминаем, что Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО – там они встретят Новый год. Их обвиняют в избиении трех человек еще в начале октября – им грозит до семи лет тюрьмы.





Краснодарский футболист обрадовался представившейся возможности. Он пообещал, что уговорит остальных – он уверен, что Кокорину тоже будут согласны, говорится в «Московском комсомольце». Известно, что находящимся под стражей футболистам даже пообещали выдать толстовки с их номерами. Когда именно состоится игра, пока не уточняется.