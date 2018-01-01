Пескова возмутили нежурналистские вопросы, которые звучали на пресс-конференции Путина

В состоявшемся мероприятии были недочеты – теперь Песков озадачен тем, чтобы в следующий раз на пресс-конференцию не пускали «недожурналистов». При этом он высоко оценил включенность в процесс Владимира Путина – Песков считает, что президент справился «блестяще».





Напоминаем, что задать вопрос главе государство пришло рекордное количество человек – более 1700 журналистов.





«Эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, своими выступлениями они заняли время тех журналистов, которые хотели задать свои вопросы президенту», - рассказал он в программе "Москва.Кремль.Путин". Пресс-секретарь главы России убежден, что некоторые вещи, о которых говорили люди, вообще были выдуманы.