Более 30 домов в Невском районе Петербурга лишили отопления





Прекращение подачи отопления связано с работами на газопроводе среднего давления, который подаёт газ в котельные. Сейчас меняют временную сеть на новую.





Работы планируется завершить к полуночи 23 декабря, сообщает “ПетербургГаз”.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что жители Красногвардейского и Невского района останутся без отопления на сутки. В это время будут ремонтировать участок теплосети, где обнаружили дефект . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 23 декабря, примерно с 10 утра отключили отопление и горячую воду в 31 жилом доме Невского района, сообщает “Фонтанка”, а также в трех социальных учреждениях. Это задело здания на улицах Ткачей и Бабушкина.