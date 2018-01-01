Сингапурская туристка стала жертвой карманников у Казанского собора

Напоминаем, что сегодня, 23 декабря, стало известно о пропаже в северной столице трех автомобилей на сумму 9 миллионов рублей. Правоохранительные органы разыскивают людей, причастных к угону.





Прежде чем приехать в Россию, она застраховала все имущество, поэтому ей не о чем переживать – украденные деньги ей вернут. Всего в кошельке лежало 200 долларов, 100 рублей и 50 датских крон, говорится в АН «Оперативное прикрытие». Кажется, ничего важного там больше не было – документы и важные бумаги остались в безопасности.