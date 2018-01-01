Самым популярным городом для новогоднего отдыха в Ленинградской области стал Выборг

К слову, в Выборге не только самое востребованное, но и почти самое дорогое жилье. Ночь там будет стоить в среднем 11,6 тысяч рублей, его обогнал Волхов – 13,5 тысяч рублей. Дешевле всего стоит остановиться в Луге – 5,5 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса бронирования жилья Tvil.ru.





Люди, которые хотят бюджетно отметить праздник, часто едут для этого в Ленинградскую область. Оказалось, что в этом году многие выбирают для этих целей Выборг. Второе место в списке заняла Луга, за ней следует Приозерск, Волхов и Гатчина, который замыкает пятерку лидеров. Именно в этих городах уже забронированы многие отели на даты с 29 декабря по восьмое января 2019 года.