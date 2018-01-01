Беглов рассказал, что считает жителей Ленинградской области «самыми прекрасными людьми»

«Хочу отдельно поблагодарить ветеранов. Мы радуемся вашим успехам искренне», - рассказал Александр Беглов.





Во время своего выступления он отметил успехи региона – в 2018 году там активно развивали туризм. За год Ленинградскую область посетило три миллиона человека – это в два раза больше, чем в 2017 году. В конце Беглов пригласил на сцену консула Словацкой республики Аунустина Чисара, которому вручили знак «Лучший турист», сообщает 78.ru.





Глава северной столицы выступил с речью в преддверии Нового года – это пора, когда подводятся итоги и строятся новые планы. Александр Беглов посчитал необходимым подчеркнуть неразрывную связь города и Ленинградской области. Он вспомнил, как они вместе переживали дни блокады, Великую Отечественную войну. Также врио губернатора обратился к ветеранам.