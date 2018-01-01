Дорогу в Приморском районе асфальтируют: снег этому не помеха





Дело в том, что катки укладывают дорожное покрытие буквально на снег. Это стало возможным в результате разъяснения Росавтодора. Ранее он позволил проводить ремонт дорожного покрытия при осадках до 5 мм и температуре воздуха не ниже 10 градусов.





Отметим, что ремонтные работы в Шуваловском районе проводит ОАО “Колмяжское”. До 28 декабря, по информации "Яндекс", этот участок дороги будет перекрыт.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за ремонта дороги съезд КАД перекроют на пять дней . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Видео с тем, как в Приморском районе города вблизи от пересечения Шуваловского и Мебельного проспектов укладывают асфальт, появилось вечером 23 декабря. Его опубликовали на телеграм-канале “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.