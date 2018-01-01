На станции метро "Ломоносовская" остановился эскалатор





Сообщается, что на станции "Ломоносовская" есть также второй эскалатор, который находится на капитальном ремонте. Работы продлятся до начала февраля нового года.





Днем ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге закрыли две станции метро - "Гражданский проспект" и "Ленинский проспект". Причинами этого стало обнаружение бесхозных сумок . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Эскалатор остановился из-за технической поломки. Ремонтной бригаде удалось устранить её уже через полчаса - к 17:37.