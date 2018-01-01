Имя Достоевского для Пулково лидирует среди других





По его результатам в Санкт-Петербурге уверенно лидирует Фёдор Достоевский – имя писателя набрало 66 639 голосов. На втором месте, отстав примерно на пять тысяч голосов, Александр Невский. И на третьем месте Дмитрий Шостакович – у него почти 40 тыс голосов.





Эти результаты ещё не окончательные – эксперты будут обрабатывать результаты по регионам и всем площадкам, где голосование проводилось.





Напомним, что первый тур проекта “Великие имена России” завершился 4 декабря. По его результатам аэропортам Москвы, Нижневартовска, Архангельска, Пензы и Санкт-Петербурга не удалось выбрать имена и поэтому был назначен второй этап голосования.





Недавно Gazeta.SPb сообщала о флешмобе в Петербурге, посвящённому проекту "Великие имена России ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Финальное голосование по выбору имен для нескольких российских аэропортов завершилось сегодня, 23 декабря, сообщается на портале “Великие имена России”.