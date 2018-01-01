Хабиб Нурмагомедов сравнил Северную столицу с космосом





После этих мероприятий Нурмагомедов прогулялся по Петербургу и опубликовал свое мнение о городе в Instagram. Он написал, что “город просто космос”.





Кстати, во время прогулки Хабиб соблюдал “маскировку”. Он был в шапке ушанке и закрыл лицо шарфом, поэтому поклонникам спортсмена не удалось его узнать. “..мой план сработал” – отметил Хабиб у себя на странице в Instagram.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Хабиб Нурмагомедов поучаствовал в открытии школы дзюдо . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Город на Неве Хабиб Нурмагомедов, боец смешанных единоборств и чемпион UFS, посетил вчера, 22 декабря. Он приехал, чтобы поучаствовать в открытии школы дзюдо “Турбо СКА” на Российском проспекте. Также он побывал на “Газпром Арене”, где произвел вбрасывание перед началом встречи КХЛ.