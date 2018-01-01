На Васильевском острове произошёл взрыв и пожар





Выяснилось, что пожар случился на втором этаже производственного здания. Площадь возгорания оценили в 40 квадратных метров. Уже через 40 минут после начала пожар удалось ликвидировать. При этом задействовали больше десяти пожарных расчётов.





Очевидцы рассказывают, что перед возгоранием случился взрыв, в ходе которого выбило окна здания.





Информации о пострадавших и о причинах возгорания пока не поступало.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в ходе пожара на Васильевском острове сгорело три автомобиля . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сообщение о возгорании в доме №30 Кожевенной линии Васильевского острова поступило в 15:26, передаёт МЧС по Петербургу и Ленинградской области.