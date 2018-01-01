Танцы на заправке закончились для водителя "Яндекс. Такси" больницей





Однако заправка не входила в планы водителя. Он вышел из своего Volkswagen вместе с пассажиркой, они зашли в помещение заправки. Там мужчина стал танцевать.





Сотрудники АЗС вывели водителя на улицу. Однако тот продолжил. Его движения были неконтролируемыми, он несколько раз ударялся головой о корпус автомобиля, падал.





При этом около “Яндекс. Такси” обнаружили лежащего человека. У него шла пена изо рта, тело сотрясали судороги.





Чтобы справится с ситуацией, сотрудники АЗС вызвали группу быстрого реагирования охранной фирмы и скорую. В результате медики оказали помощь пассажиру, а водителя увезли в больницу.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на заправке "Лукойл" нашли труп . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Около часу ночи 23 декабря к АЗС “Лукойл” на проспекте Науки в Петербурге подъехал автомобиль Volkswagen с маркировкой “Яндекс. Такси”, сообщает “Фонтанка”.