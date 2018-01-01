Во Всеволожском районе мужчина провалился под лёд озера

В результате житель Всеволожска смог выбраться самостоятельно. Вреда здоровью произошедшее не принесло. Однако мужчина отметил, что подо льдом озера также оказался его пистолет травматического типа “Оса”.





Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении жителя Всеволожска по факту нарушения правил хранения оружия и боеприпасов.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец нашёл пистолет в Калининском районе . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb)

22 декабря в отдел полиции по Всеволожскому району пришёл мужчина 37-ми лет, сообщают правоохранительные органы. Он рассказал, что 21 декабря гулял по побережью Ладожского озера вблизи деревни Коккорево и провалился под лёд.